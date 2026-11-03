به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس اطلاعیه سازمان دارالقرآن الکریم، داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه حفظ تخصصی کارنامه آزمون خود را دریافت کنند. همچنین افرادی که نسبت به امتیازات کسب‌شده اعتراض موجهی دارند، تا ۱۶ آبان‌ماه فرصت خواهند داشت اعتراض خود را از طریق بخش مربوط در همین سامانه به ثبت برسانند.

طبق اعلام سازمان دارالقرآن الکریم، اعتراض‌هایی که خارج از مهلت تعیین‌شده یا از طریق روش‌های دیگر ارسال شوند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. نتایج نهایی نیز پس از بررسی اعتراض‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

زمان‌بندی نوبت دوم آزمون شفاهیدر بخش دیگری از این اطلاعیه، تقویم اجرایی نوبت دوم آزمون شفاهی نیز اعلام شده است و براساس آن، ثبت‌نام داوطلبان از ۳۰ آبان تا پنجم آذرماه سال جاری انجام می‌شود.

آزمون شفاهی این نوبت نیز از ۱۸ تا ۲۷ آذرماه در مراکز تعیین‌شده برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق آزمون هر داوطلب هنگام انتخاب حوزه و تعیین نوبت در سامانه قابل مشاهده است. سازمان دارالقرآن الکریم همچنین اعلام کرده است که آیین‌نامه و ضوابط برگزاری نوبت دوم آزمون شفاهی، مشابه نوبت پیشین خواهد بود.

امکان ارتقای درجه و تغییر سطح آزمون برای حافظانبراساس ضوابط اعلام‌شده، در نوبت دوم آزمون شفاهی، حافظان کل قرآن کریم که متقاضی ارتقای درجه از سطح سه به درجات دو و یک هستند، در صورتی که امتیاز آزمون کتبی آنان نیز در سطوح یک و دو قرار گرفته باشد، می‌توانند برای شرکت در این مرحله ثبت‌نام کنند.

همچنین حافظانی که قصد کاهش سطح مدرک خود را دارند، امکان ثبت‌نام و شرکت در آزمون با درجه پایین‌تر را خواهند داشت. حافظان کل می‌توانند به سطح حفظ ۲۰ جزء یا ۱۰ جزء و حافظان ۲۰ جزء نیز به سطح ۱۰ جزء تغییر درجه دهند.

علاقه‌مندان برای پیگیری و مشاهده نتایج آزمون می‌توانند به سایت تلاوت، بخش «اعطای مدرک به حافظان» به نشانی azmoonhefz.telavat.ir و همچنین کانال «حافظان قرآن ایران» در پیام‌رسان ایتا https://eitaa.com/Hafezan_quran_iran/۱۴۱۶ مراجعه کنند.