به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی جلال رحیم‌زاده گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در سال زراعی جاری حدود هشت هزار و ۶۵۰ تُن سیر در استان تولید خواهد شد.

وی اظهار کرد: از مجموع ۳۸۵ هکتار سطح زیرکشت سیر در استان ۲۷۹ هکتار به تولید سیر خشک با متوسط عملکرد ۱۲ تُن در هکتار و ۱۰۶ هکتار به تولید سیر‌تر با متوسط عملکرد ۵۰ تن در هکتار اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به سطح زیرکشت و عملکرد پیش‌بینی‌شده، مجموع تولید سیر استان در سال زراعی جاری حدود هشت هزار و ۶۵۰ تن برآورد می‌شود که برداشت آن در بهار سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد.

رحیم‌زاده با اشاره به تقویم کشت این محصول در استان گفت: عملیات کاشت سیر در آذربایجان‌شرقی همه‌ساله از اواسط مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه می‌یابد و انتخاب زمان مناسب کاشت، استفاده از بذر مرغوب و رعایت اصول فنی در مراحل مختلف تولید، نقش مهمی در استقرار مناسب بوته‌ها و دستیابی به عملکرد مطلوب دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه تولید سیر در برخی مناطق استان از تمرکز و ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: شهرستان آذرشهر با ۱۶۰ هکتار و شهرستان عجب‌شیر با ۱۵۰ هکتار، به‌ترتیب رتبه‌های اول و دوم سطح زیرکشت سیر استان را به خود اختصاص داده‌اند. تمرکز بخش عمده تولید در این ۲ شهرستان، متناسب با شرایط اقلیمی، ویژگی‌های آب‌وهوایی، حاصلخیزی خاک و ظرفیت‌های کشاورزی مناطق مستعد شکل گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش، ترویج و انتقال یافته‌های علمی در افزایش بهره‌وری تولید سیر اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی گروهی و انفرادی، استفاده از بذر‌های باکیفیت و سالم، مدیریت اصولی مزرعه در مراحل کاشت، داشت و برداشت، بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، مدیریت بهینه مصرف آب، استفاده از دستگاه‌های کارنده و توسعه کشت مکانیزه، از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت محصول به شمار می‌روند.

رحیم‌زاده همچنین بازدید‌های کارشناسی مستمر و ارائه توصیه‌های فنی به بهره‌برداران را از عوامل مهم در مدیریت صحیح مزارع و کاهش هزینه‌های تولید دانست و افزود: به‌کارگیری شیوه‌های نوین تولید و رعایت اصول فنی و زراعی می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری عوامل تولید، زمینه ارتقای کیفیت و اقتصادی‌تر شدن کشت این محصول را فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت انطباق الگوی کشت با ظرفیت منابع پایه و شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان تأکید کرد: توسعه هدفمند کشت سیر در مناطق مستعد، با توجه به مزیت‌های اقتصادی و نیاز آبی آن در مقایسه با برخی محصولات سبزی و صیفی، می‌تواند در تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی، بهبود درآمد بهره‌برداران و مدیریت بهینه منابع آب و خاک مؤثر باشد. از این‌رو، قرار گرفتن این محصول در چارچوب الگوی کشت منطقه‌ای و رعایت ملاحظات فنی و منابع آبی، می‌تواند به پایداری تولید و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی استان کمک کند.