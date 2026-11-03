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مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از کشت پاییزه سیر در سطح ۳۸۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی جلال رحیمزاده گفت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده در سال زراعی جاری حدود هشت هزار و ۶۵۰ تُن سیر در استان تولید خواهد شد.
وی اظهار کرد: از مجموع ۳۸۵ هکتار سطح زیرکشت سیر در استان ۲۷۹ هکتار به تولید سیر خشک با متوسط عملکرد ۱۲ تُن در هکتار و ۱۰۶ هکتار به تولید سیرتر با متوسط عملکرد ۵۰ تن در هکتار اختصاص یافته است.
وی افزود: با توجه به سطح زیرکشت و عملکرد پیشبینیشده، مجموع تولید سیر استان در سال زراعی جاری حدود هشت هزار و ۶۵۰ تن برآورد میشود که برداشت آن در بهار سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد.
رحیمزاده با اشاره به تقویم کشت این محصول در استان گفت: عملیات کاشت سیر در آذربایجانشرقی همهساله از اواسط مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبانماه ادامه مییابد و انتخاب زمان مناسب کاشت، استفاده از بذر مرغوب و رعایت اصول فنی در مراحل مختلف تولید، نقش مهمی در استقرار مناسب بوتهها و دستیابی به عملکرد مطلوب دارد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه تولید سیر در برخی مناطق استان از تمرکز و ظرفیت ویژهای برخوردار است، خاطرنشان کرد: شهرستان آذرشهر با ۱۶۰ هکتار و شهرستان عجبشیر با ۱۵۰ هکتار، بهترتیب رتبههای اول و دوم سطح زیرکشت سیر استان را به خود اختصاص دادهاند. تمرکز بخش عمده تولید در این ۲ شهرستان، متناسب با شرایط اقلیمی، ویژگیهای آبوهوایی، حاصلخیزی خاک و ظرفیتهای کشاورزی مناطق مستعد شکل گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش، ترویج و انتقال یافتههای علمی در افزایش بهرهوری تولید سیر اظهار کرد: برگزاری دورههای آموزشی گروهی و انفرادی، استفاده از بذرهای باکیفیت و سالم، مدیریت اصولی مزرعه در مراحل کاشت، داشت و برداشت، بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری، مدیریت بهینه مصرف آب، استفاده از دستگاههای کارنده و توسعه کشت مکانیزه، از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت محصول به شمار میروند.
رحیمزاده همچنین بازدیدهای کارشناسی مستمر و ارائه توصیههای فنی به بهرهبرداران را از عوامل مهم در مدیریت صحیح مزارع و کاهش هزینههای تولید دانست و افزود: بهکارگیری شیوههای نوین تولید و رعایت اصول فنی و زراعی میتواند ضمن افزایش بهرهوری عوامل تولید، زمینه ارتقای کیفیت و اقتصادیتر شدن کشت این محصول را فراهم کند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت انطباق الگوی کشت با ظرفیت منابع پایه و شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان تأکید کرد: توسعه هدفمند کشت سیر در مناطق مستعد، با توجه به مزیتهای اقتصادی و نیاز آبی آن در مقایسه با برخی محصولات سبزی و صیفی، میتواند در تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی، بهبود درآمد بهرهبرداران و مدیریت بهینه منابع آب و خاک مؤثر باشد. از اینرو، قرار گرفتن این محصول در چارچوب الگوی کشت منطقهای و رعایت ملاحظات فنی و منابع آبی، میتواند به پایداری تولید و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی استان کمک کند.