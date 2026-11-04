به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجید الهی‌راد، با حضور در بانک پارسیان شعبه بجنورد با رئیس این بانک دیدار و گفت‌و‌گو کرد و گفت: سهمیه ابلاغی بانک پارسیان در سال جاری برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی ۲۲۷ میلیارد ریال است که تاکنون ۳۳ درصد از این اعتبار جذب شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش راهبران شغلی در فرایند اشتغال‌زایی مددجویان افزود: راهبران شغلی همکار کمیته امداد، ضمن همراهی با مددجویان، بر روند ایجاد و اجرای طرح‌های اشتغال نظارت می‌کنند تا فعالیت‌های اقتصادی ایجادشده در مسیر صحیح هدایت شده و زمینه اشتغال پایدار و توانمندسازی خانواده‌ها فراهم شود.