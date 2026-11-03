مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس از صادرات ماهی خاویار فارس به بازار‌های اروپا، کشور‌های حوزه خلیج فارس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مصباحی گفت: میزان استحصال خاویار خالص در فارس به ۳ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم، معادل ۳.۱ تن رسیده است.

او ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد این محصول ارزشمند به بازار‌های اروپا، کشور‌های حوزه خلیج فارس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر می‌شود.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: شهرستان‌های استهبان و بیضا از کانون‌های اصلی پرورش ماهیان خاویاری در استان هستند و فعالیت مزارع این مناطق، سهم مهمی در تولید خاویار پرورشی فارس دارد.