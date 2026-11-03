سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی در جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان خبر داد.

هشدار نارنجی هواشناسی برای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان

هشدار نارنجی هواشناسی برای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما طبق پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، فردا چهارشنبه (۱۴۰۵/۰۸/۱۳) در جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان فعالیت سامانه شدید شده و منجر به رگبار باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ خواهد شد.

همزمان با فعالیت این سامانه، وزش باد‌های نسبتاً شدید و در نواحی مستعد، وقوع گرد و غبار نیز پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی نسبت به مخاطرات احتمالی از جمله جاری شدن سیلاب در رودخانه‌های فصلی، طغیان مسیر‌های آب و لغزندگی محور‌های مواصلاتی هشدار داده است.

احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت بر اثر تگرگ و وزش باد‌های شدید نیز دور از انتظار نیست.