معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از رشد ۳۱ درصدی جابه‌جایی کالا و افزایش ۳۰ درصدی تعداد سفر‌های باری در سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، تیمور باقری افزود: در هفت ماهه سال‌جاری، چهار میلیون و ۳۸۰ هزار و ۱۱۸ تن کالا با انجام ۲۹۵ هزار و ۷۳۱ سفر باری در سطح استان جابه‌جا شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۱ درصدی در تناژ کالا و ۳۰ درصدی در تعداد سفر‌ها را نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع کالا‌های جابه‌جا شده، دو میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۵۴ تن مربوط به برون‌استانی و یک میلیون و ۹۲۸ هزار و ۶۴۶ تن مربوط به درون‌استانی بوده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت گسترده ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان بیان کرد: بیش از ۱۲ هزار راننده و ناوگان فعال در بخش حمل‌ونقل کالا فعالیت می‌کنند که نقش مهمی در استمرار جریان جابه‌جایی و تأمین نیاز‌های استان و سایر مناطق کشور دارد.

باقری با تأکید بر جایگاه راهبردی سیستان و بلوچستان در شبکه حمل‌ونقل و تأمین کالا‌های اساسی کشور تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ترانزیتی و حمل‌ونقلی این استان، به‌ویژه در ارتباط با مبادی ورودی و خروجی کالا، اهمیت ویژه‌ای به زیرساخت‌های جاده‌ای و ناوگان باری بخشیده و بخش قابل توجهی از مسئولیت انتقال و توزیع کالا‌های مورد نیاز مردم بر عهده فعالان این حوزه قرار دارد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی رانندگان و فعالان بخش حمل‌ونقل در شرایط خاص کشور، از جمله دوران جنگ تحمیلی، خاطرنشان کرد: رانندگان ناوگان باری همواره در روز‌های دشوار و شرایط حساس کشور، با تداوم فعالیت در جاده‌ها و انتقال کالا‌های مورد نیاز، نقشی اثرگذار در پشتیبانی از چرخه تأمین و توزیع کالا و حفظ آرامش و امنیت غذایی جامعه داشته‌اند.