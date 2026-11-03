سامانه بارشی قوی با احتمال وقوع رگبار شدید، تگرگ، امکان وقوع گرد و غبار و رعد و برق وارد استان کهگیلویه و بویراحمد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ادامه دارد.

خالدی با اعلام هشدار نارنجی افزود: با ورود این سامانه در مناطق یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه (دهدشت)، گچساران (دوکبدان)، دنا (سی سخت، لنده، لیشتر، بهمنی) و مارگون، احتمال وقوع رگبار شدید، تگرگ، امکان وقوع تندباد‌های لحظه‌ای، مه و کاهش دید وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان ادامه داد: در این مناطق، خطر آب‌گرفتگی معابر، بارش سنگ و برف، احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات، لغزش زمین و لغزندگی جاده‌ها، و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

وی تاکید کرد: رعایت احتیاط در تردد بین شهرها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مستعد سیل، خودداری دامداران از چرای دام در مناطق مرتفع در هنگام وقوع رعد و برق، و خودداری کشاورزان از فعالیت‌های مربوط به استحکامات سبک و موقت و همچنین مدیریت آب ورودی استخر‌های پرورش ماهی برای کاهش خسارت‌های این سامانه ضروری است.

در شبانه‌روز گذشته میزان بارش باران در وزگ ۹ میلی‌متر، گنجه‌ای چهار میلی‌متر، منصورخانی کاکان ۲، ده‌برآفتاب ۱.۵ میلی‌متر، لنده و مارگون یک و یاسوج کمتر از یک میلی‌متر ثبت شد.