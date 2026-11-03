به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت : در ساعت ۰۰:۳۶ بامداد روز ۱۲ آبان ۱۴۰۵، وقوع تصادف بین یک دستگاه نیسان وانت و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در جاده سروستان به سمت شیراز به مرکز اورژانس گزارش شد.

محمدرضا وکیل زاده افزود: در پی دریافت این گزارش، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد : در این سانحه ۱۰ نفر سرنشین دو خودرو بودند که چهار نفر جان خود را از دست دادند و شش نفر نیز مصدوم شدند.

وکیل زاده بیان کرد : مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل حادثه، برای تکمیل درمان به بیمارستان شهدای سروستان منتقل شدند.