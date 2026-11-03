۱۲ آبان یادآور تشییع ۹۶ شهید دفاع مقدس در کاشان و نمادی از پیشینه ایثار و فداکاری مردم این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۱۲ آبان سال ۱۳۷۳، مردم کاشان پیکر‌های ۹۶ شهید تفحص‌شده از گردان امام محمدباقر (ع) را که در عملیات‌های مختلف دفاع مقدس به ویژه خیبر به شهادت رسیده بودند، بر دستان خود تشییع کردند.

این روز به پاس این حماسه تاریخی، در تقویم مناسبت‌های شهرستان به نام روز حماسه و ایثار کاشان ثبت شد.

شهرستان کاشان با تقدیم بیش از ۲ هزار شهید و بیش از چهار هزار جانباز، از مناطق پیشتاز در تقدیم شهدا و ایثارگران به میهن اسلامی است.