به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: در شرایط کنونی ۵۷ درصد از نانوایی‌های این استان در شهرستان‌های مختلف به سوخت دوم مجهز شدند.

سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران افزود: حفظ دست کم ذخیره ۱۰ روزه آرد برای شهرستان‌های مختلف این استان از برنامه‌های مهم در این بخش محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌جانبه در حوزه تأمین کالا‌های اساسی، بر لزوم تأمین و حفظ دست کم ۱۰ روز ذخیره آرد در شهرستان‌ها تأکید کرد و خواستار پیگیری ویژه این موضوع در شهرستان‌های مختلف مازندران شد.

جعفری همچنین بر ارائه گزارش وضعیت موجودی، اقدامات و پیگیری‌ها در سه نوبت روزانه و رصد مستمر وضعیت حمل کالا‌های اساسی تأکید کرد.

مدیرکل غله مازندران با اشاره به مناسب بودن موجودی گندم استان، تسریع در انتقال گندم و سایر کالا‌های اساسی از بنادر را از اولویت‌های مهم مجموعه برشمرد.

جعفری با بیان اینکه عملکرد این شرکت‌ها باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود گفت: در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی یا تأخیر، تذکر و مکاتبات جدی با شرکت‌های مربوطه انجام شود.

وی افزود: نانوایی‌های مجهز به تجهیزات دوگانه‌سوز در استان به ۵۷ درصد افزایش یافته و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند و از سوی دیگر اجرای منظم رزمایش‌های استفاده از سوخت جایگزین در شهرستان‌ها و پیگیری موضوع از سوی مسئولان نمایندگی‌ها مورد تاکید است.

مدیرکل غله مازندران، حمل به‌موقع آرد، ساماندهی عملکرد شرکت‌های حمل آرد و نظارت بر توزیع و عملکرد واحد‌های خبازی را از اولویت‌های مهم کارگروه گندم، آرد و نان استان برشمرد و از برنامه‌ریزی برای انعقاد قرارداد‌های جدید و مستحکم‌تر با شرکت‌های حمل آرد پس از پایان قرارداد‌های جاری خبر داد.

جعفری همچنین بر نظارت جدی بر عملکرد نانوایان در سامانه نانینو، پیگیری روند تجهیز نانوایی‌ها به سوخت جایگزین و اجرای رزمایش‌های مرتبط در شهرستان‌ها تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر این موضوعات از سوی مسئولان نمایندگی‌ها و کارگروه‌های شهرستانی شد.