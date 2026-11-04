به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجتبی مسکنی گفت: در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵، مجموع عوارض واریزی به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان به ۷ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۴ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، بیانگر رشد ۶۴ درصدی است.

وی افزود: میزان عوارض واریزی به شهرداری‌های خراسان شمالی از ۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۶۳ درصدی است.

مسکنی ادامه داد: عوارض واریزی به روستا‌های دارای دهیاری نیز با رشد ۶۵ درصدی، از هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال در هفت‌ماهه سال گذشته به ۲ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال در هفت‌ماهه سال جاری رسیده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی با اشاره به افزایش عوارض واریزی به روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان تصریح کرد: میزان عوارض واریزی به روستا‌های فاقد دهیاری از ۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به ۴۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته و رشد ۶۴ درصدی را ثبت کرده است. این رقم در مناطق عشایری نیز از ۶۰ میلیارد ریال به ۱۰۴ میلیارد ریال رسیده که حاکی از رشد ۷۲ درصدی است.