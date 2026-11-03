رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای امسال ۸ طرح حوزه بازآفرینی از جمله احداث فضای سبز ناصح بیرجند، پایگاه خدمات اجتماعی محله کارگران شهر بیرجند، خانه محله شهر قاین، خانه محله شهر سرایان، بهسازی معابر شهر‌های بیرجند، گزیک، قهستان، خوسف و همچنین بهسازی و محوطه سازی ابن حسام خوسفی با اعتبار بیش از ۶۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید و در اختیار مردم قرار گرفت.

اله پور افزود: ۱۷ طرح باز آفرینی دیگر در دست ساخت است که سالن ورزشی فردوس با هزار و ۲۰۰ متر مربع و ۹۰ درصد پیشرفت، سالن فرهنگی ورزشی بشرویه با ۸۰۰ متر مربع و ۸۰ درصد پیشرفت، فرهنگسرای شهر بیرجند در خیابان کارگران با ۳۵۰ متر مربع زیربنا و ۴۵ درصد پیشرفت و بهسازی معابر شهر‌های گزیک و قهستان از جمله این طرحهاست.

وی گفت: اعتبارات بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۴۰۳ برای ۲۰ طرح در محلات هدف بازآفرینی شهری، ۴۴هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که در حال پیگیری و اجرا است و این رقم برای سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.