جانشین پلیس راهور استان کرمان با اشاره به برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در روز چهارشنبه، محدودیت‌های ترافیکی این روز شکوهمند در مرکز استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ جانشین پلیس راهور استان کرمان با اشاره به برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در روز چهارشنبه، محدودیت‌های ترافیکی این روز شکوهمند در مرکز استان را اعلام کرد.

سرهنگ "محمد جواد بهرامی" در تشریح این محدودیت‌ها افزود: آیین راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان از ساعت ۹ از تقاطع غزه آغاز و محدودیت ترافیکی از ساعت ۶ صبح در مسیر راهپیمایی از تقاطع طالقانی تا چهار راه پاسداران در مسیر خیابان‌های قدس- فلسطین- شورا اعمال خواهند شد.

وی بیان کرد: در خیابان قدس از سه راه ارگ به سمت شمال، مسیر تقاطع بهداری (شهید قرنی - معلم) به سمت تقاطع غزه و مسیر خیابان گلبازخان به سمت تقاطع غزه مسدود است.

وی ادامه داد: در تقاطع قدس - شهید بهشتی (کاظمی) در خیابان دکتر شریعتی از سه راه خیابان شهید عباسپور به سمت شرق، سه راه گنجعلیخان به سمت غرب، خیابان و تقاطع فلسطین مسیر از سمت خیابان ابن سینای شرقی به سمت شرق و خیابان سادات خوشرو به سمت غرب، محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرهنگ بهرامی، گفت: میدان بسیج از سمت سه راه بلوار پلیس در شرق و سه راه شهید کامیاب در شرق و در تقاطع پاسداران، مسیر از سه راه ارتش در غرب و سه راه مصلی در شرق این تقاطع تردد ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه پارک خودرو‌ها در مسیر راهپیمایی از ساعت ۲۴ شب قبل مراسم ممنوع است، گفت: در روز راهپیمایی، از توقف و تردد هر گونه وسیله نقلیه در طول مسیر راهپیمایی و توقف خودرو‌ها تا شعاع حداقل ۵۰ متری مسیر جلوگیری می‌شود.