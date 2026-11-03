به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نهمین فرش سرگل آسیا و دومین فرش سرگل جهان از۱۳ تا ۱۷ آبان‌ در «بوستان سلامت» محلات پهن می‌شود. این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری پایتخت گل ایران است.

شهردار محلات گفت: نهمین فرش سرگل قاره آسیا و دومین جشنواره فرش سرگل در سطح جهان از ۱۳ تا ۱۷ آبان‌ در بوستان سلامت این شهرستان برگزار می‌شود.

عزیز تقی زاده با اشاره به جایگاه محلات به‌عنوان پایتخت گل ایران افزود: این شهرستان به‌عنوان پایتخت گل ایران همواره با دستان توانمند مردان و زنان گلکار و اصالت فرش سرگل شناخته شده و میزبانی از این رویداد بزرگ، افتخاری برای محلات و نشان‌دهنده جایگاه جهانی هنر اصیل ایرانی است.

فرش سرگل، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری محلات است و برگزاری جشنواره فرش سرگل در چنین بستری، امکان نمایش تنوع گل‌های محلات و پیوند هنر گل‌آرایی با ظرفیت‌های گردشگری این منطقه را فراهم می‌کند.

تقی زاده ابراز داشت: بزرگ‌ترین فرش سرگل قاره آسیا و دومین فرش سرگل جهان در بوستان سلامت محلات پهن می‌شود و برای آماده‌سازی این اثر هنری، ۷۰۰ هزار سرگل در حال جمع‌آوری و آماده‌سازی است.

شهردار محلات با بیان اینکه این رویداد از ظرفیت‌های شاخص فرهنگی و گردشگری شهرستان محسوب می‌شود، گفت: فرش سرگل علاوه بر نمایش زیبایی و تنوع گل‌های تولیدی منطقه، جلوه‌ای از توانمندی فعالان این عرصه و پیوند هنر، طبیعت و فرهنگ ایرانی را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند.

او با اشاره به برنامه‌های جنبی این رویداد گفت: هم‌زمان با برپایی فرش سرگل، پنج شب جشنواره شبانه برگزار می‌شود و حدود ۱۴۰ غرفه نیز به عرضه سوغات ایرانی از مناطق مختلف کشور اختصاص دارد.

حضور عرضه‌کنندگان محصولات و سوغات مناطق مختلف ایران در کنار برنامه‌های فرهنگی اقوام، فرصتی برای معرفی آداب، سنت‌ها و تنوع فرهنگی کشور فراهم می‌کند و بر جذابیت این رویداد برای خانواده‌ها و گردشگران می‌افزاید.