به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: این عملیات با رصد دقیق اطلاعاتی، همکاری مستمر و موثر عوامل انتظامی و اخذ حکم مقتضی از سوی دستگاه قضایی به مرحله اجرا درآمد که طی آن ۲۴ دستگاه ماینر فعال در چهار نقطه شناسایی و توقیف شدند.

محمد فراتی اظهار کرد: فعالیت این تجهیزات، پایداری شبکه برق را به مخاطره انداخته و حقوق شهروندان را تضییع می‌کند.

وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از انرژی برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر آسیب جدی به تجهیزات شبکه توزیع، موجب خروج شبکه از حالت استاندارد شده و زمینه بروز ناپایداری، افت ولتاژ و خاموشی‌های ناخواسته را برای شهروندان فراهم می‌سازد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مبادی ذی‌ربط گزارش کنند.

در ماه‌های گذشته نیز گزارش‌های متعددی از کشف و ضبط ده‌ها دستگاه ماینر در نقاط مختلف اهواز و حومه منتشر شده بود؛ از جمله در نیمه نخست سال جاری طی عملیاتی مشابه، چندین مزرعه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال با تلاش ضابطان قضایی و همکاری پلیس شناسایی و تجهیزات آنها جمع‌آوری شد.