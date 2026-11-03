بیست‌ و ششمین دوره انتخابات شهردار مدرسه با مشارکت دانش‌آموزان ۴۰ مدرسه در منطقه ۱۴ برگزار شد و مدرسه دخترانه متوسطه شهید صدوقی با حضور ۵۴۰ دانش‌آموز، میزبان یکی از ستاد‌های انتخابی این رویداد و آیین ویژه انتخابات با حضور مسئولان شهری و آموزشی منطقه بود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم انتخابات شهرداران مدارس دارالمومنین تهران در مدرسه دخترانه متوسطه شهید صدوقی برگزار شد.

شهردار منطقه ۱۴ در این مراسم، با اشاره به اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در اداره امور مدرسه و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی اظهار کرد: شهردار مدرسه فرصتی برای تمرین مدیریت، تصمیم‌گیری، کار گروهی و مشارکت در حل مسائل محیط آموزشی است. دانش‌آموزانی که این مسئولیت را برعهده می‌گیرند، باید با شناسایی نیاز‌ها و مشکلات مدرسه و تعامل با همکلاسی‌ها و مدیران، برای بهبود فضای آموزشی تلاش کنند.

وی افزود: مدرسه نخستین بستر تجربه مسئولیت‌های اجتماعی است و شهرداران مدارس می‌توانند با خلاقیت، روحیه همکاری و مطالبه‌گری سازنده، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ شهروندی، قانون‌مداری و مشارکت در میان دانش‌آموزان باشند.

در ادامه، رضا نجفی رئیس آموزش و پرورش منطقه نیز با تأکید بر نقش انتخابات شهردار مدرسه در پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان گفت: این طرح زمینه‌ای برای تمرین انتخاب آگاهانه، مشارکت جمعی و پذیرش مسئولیت در میان دانش‌آموزان است و آنها را با مفاهیمی همچون نظم، قانون‌مداری و احترام به حقوق دیگران آشنا می‌کند.

وی افزود: شهرداران مدارس با انتقال دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های دانش‌آموزان و مشارکت در برنامه‌ریزی فعالیت‌های مدرسه، می‌توانند در ارتقای نظم و انضباط، بهبود بهداشت و زیبایی محیط آموزشی و تقویت روحیه همکاری و همدلی میان دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کنند.

بیست‌وششمین دوره انتخابات شهردار مدرسه با هدف تقویت مشارکت دانش‌آموزی و آشنایی نسل نوجوان با مسئولیت‌های اجتماعی، در ۴۰ مدرسه منطقه ۱۴ برگزار شد و

در این دوره از انتخابات، هشت دانش‌آموز به‌عنوان نامزد‌های شهردار مدرسه با یکدیگر رقابت کردند که از میان آنها یک نفر به‌عنوان شهردار و سه نفر به‌عنوان معاونان شهردار مدرسه انتخاب می‌شوند.