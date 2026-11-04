محسن رادور، نخستین شهید روستای زیادآبادمیمه در استان اصفهان، در ۱۶ سالگی و در جریان عملیات محرم، در منطقه عملیاتی عین‌خوش به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این شهید دانش‌آموز با وجود مخالفت اولیه پدر و مادر، نزدیک به یک سال برای جلب رضایت خانواده تلاش کرد و سرانجام همراه برادر بزرگ‌تر خود راهی جبهه‌های دفاع از میهن شد.

روحیه ایثار و فداکاری، ورزشکاری، مردم‌داری و ارتباط صمیمانه با اهالی روستا از ویژگی‌های شهید رادور بود.

پیکر این شهید به پاس محبت و ارادت مردم، در حسینیه روستای زیادآباد به خاک سپرده شد.