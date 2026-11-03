شصت‌ و سومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU) با حضور نمایندگان رسانه‌های کشور‌های مختلف در شهر کلمبو، پایتخت سریلانکا، آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای اصلی و فعال اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه، با هیئتی به سرپرستی الهام عابدینی، مدیرکل امور بین‌الملل سازمان، در شصت و سومین مجمع عمومی این اتحادیه که در سریلانکا برگزار می‌شود، حضور دارد.

عابدینی در دومین روز این نشست، در پنل تخصصی «پخش تلویزیونی برای همه» با موضوع بازنمایی منصفانه جامعه، بر ضرورت پرهیز از استفاده ابزاری از زنان در رسانه‌ها تأکید کرد و به تشریح جایگاه و نقش بانوان در رسانه ملی پرداخت.

در حاشیه این مجمع، الهام عابدینی، مدیرکل امور بین‌الملل صدا و سیما، با دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه، رئیس تلویزیون ملی سریلانکا و نمایندگان تلویزیون‌های مالزی، چین، ترکمنستان، ترکیه و ژاپن دیدار کرد.

در این دیدارها، زمینه‌های گسترش همکاری‌های رسانه‌ای، تبادل برنامه، تولیدات مشترک، پخش برنامه‌های شبکه آی‌فیلم انگلیسی در سریلانکا و مشارکت در جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای صبح بررسی شد.

حضور جمهوری اسلامی ایران در این مجمع، علاوه بر فرصتی برای تبیین دیدگاه‌ها و مواضع رسانه ملی، زمینه معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌ای کشور و گسترش همکاری با رسانه‌های منطقه و جهان را فراهم کرد. حضوری که با کسب جایزه بهترین سریال اتحادیه ABU، دستاوردی ارزشمند برای رسانه ملی نیز به همراه داشت.