به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت: علاقه‌مندان برای نام‌نویسی می‌توانند به سایت مراجعه یا عدد ۸ را به سرشماره ۵۰۰۰۴۸۰۳۰ ارسال کنند.

امین بهنام افزود: قرعه کشی حضور در اعتکاف روز ۲۹ آبان انجام و روز سوم آذرماه به افراد برگزیده از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت: مراسم اعتکاف یا «ایام البیض» از اذان صبح سیزدهم ماه رجب آغاز می‌شود و هنگام اذان مغرب روز پانزدهم رجب به پایان می‌رسد.

بهنام گفت: با توجه به مهیا شدن بخش زیر سطحی مسجد گوهرشاد، ظرفیت امسال اعتکاف به سه هزار نفر رسیده که نسبت به پارسال ۲ برابر شده و هزار و ۵۰۰ نفر به خواهران و به همین تعداد برای برادران در نظر گرفته شده است.

ایام البیض به معنای (روز‌های سفید) به روز‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه قمری گفته می‌شود و در روایات بر روزه گرفتن در این ایام تأکید شده است.

نزد شیعیان، ایام البیضِ رجب و در مرتبه بعد شعبان و رمضان از اهمیتی ویژه برخوردار است، در ایران اعتکاف در ایام البیض ماه رجب برگزار می‌شود.