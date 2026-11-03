به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیینی که در آن پیکر‌های مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس، بر دستان خادمان حرم تشییع شد.

این مراسم فرصتی است تا بار دیگر یاد و خاطره ایثارگران هشت سال دفاع مقدس زنده شود و نسل جدید با فرهنگ شهادت و مقاومت پیوندی عمیق‌تر برقرار کند.

پس از مراسم بدرقه، کاروان «اهالی بهشت» به مدت ۱۴ روز در سراسر استان اصفهان حضور پیدا می‌کند و نخستین برنامه استقبال از آنها عصر امروز در شهرستان فریدن آغاز می‌شود.

مردم استان، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به استقبال شهیدان بی نشان عرصه افلاک، هشتمین کاروان اهالی بهشت می‌روند.

آیین استقبال از ۲۰ شهید در شهرستان‌های مختلف استان تا ۲۲ آبان ادامه دارد.

در این مدت از پیکر مطهر ۶ شهید، در مدارس مختلف شهر اصفهان و پیکر مطهر ۲ شهید دیگر در دانشگاه‌های اصفهان روزانه با همراهی نوجوانان و جوانان مومن استقبال خواهد شد.

همچنین از این هشت شهید گمنام تا شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) هر شب در موکب‌های سراسر شهر اصفهان استقبال می‌شود و رنگ و بویی بهشتی به موکب‌ها خواهد بخشید.