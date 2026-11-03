اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، طرح نبض محله را در استان اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح نبض محله گفت: همکاری با هیئت ورزش کارگری و انجمن کشتی شهرستان‌ها برای برگزاری مسابقات کشتی در حال انجام است.

ابوعلی مهدی زاده بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مطلوب برنامه‌های اجتماعی و حمایتی تأکید کرد و گفت: در این طرح، فعالیت‌های فرهنگیف هنری و ورزشی برای سنین مختلف سنی هر محله برنامه ریزی شده است.

وی ارتقاء سطح سلامت، نشاط اجتماعی، همدلی و همکاری اهالی منطقه و کمک به رفاه خانواده‌ها را از اهداف این طرح برشمرد.

مهدی زاده در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای طرح نبض محله افزود: همکاری با هیئت ورزش کارگری و انجمن کشتی شهرستان‌ها برای برگزاری مسابقات کشتی خردسالان و نونهالان جامعه کار و تلاش باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین همکاری با پرسشگران طرح شیوع‌شناسی اعتیاد در محیط‌های کارگری را ضروری دانست و بر فراهم کردن زمینه اجرای دقیق این طرح تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه رفع سوءتغذیه کودکان اشاره کرد و گفت: پیگیری این برنامه با همکاری سازمان‌های مرتبط و بر اساس آخرین شیوه‌نامه ابلاغی باید با جدیت انجام شود و خانوار‌های مشمول نیز ابتدا باید اعتبار اختصاص‌یافته برای رفع سوءتغذیه را مصرف کنند تا امکان استفاده از اعتبار کالابرگ برای آنان فراهم شود.

وی در پایان، اجرای منظم برنامه‌های اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و آموزشی را از ضرورت‌های ارتقاء رفاه و سلامت اجتماعی جامعه کار و تلاش استان دانست و بر تقویت همکاری و تعامل میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.