پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور برقراری نظم و امنیت ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند، محدودیت‌های ترافیکی اعلام کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: به منظور برقراری نظم و امنیت ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند، محدودیت‌های ترافیکی به شرح زیراعلام می‌شود.

سرهنگ خسروی افزود: پارک همه وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی (از تقاطع بیمارستان شهید رحیمی خیابان پاسداران تا بلوار شهید صیاد شیرازی - مقابل فرهنگسرا) از ساعت ۱ بامداد روز چهار شنبه ۱۳ آبان ممنوع خواهد بود.

وی گفت: از ساعت ۷ صبح ۱۳ آبان تردد و توقف همه وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی ممنوع خواهد بود و همه مسیر‌های منتهی به مسیر نیز مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی افزود: توصیه می‌شود رانندگان از پارک وسایل نقلیه خود جلوی درب پارکینگ منازل شهروندان جدا خودداری کنند.

سرهنگ خسروی گفت: با توجه به مسدود بودن مسیر‌های منتهی به محل برگزاری راهپیمایی و به منظور جلوگیری از مشکلات ترافیکی، رانندگان، از مسیر‌های جایگزین برای تردد در سطح شهر استفاده کنند.