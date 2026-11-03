دانش‌آموزان دبیرستان زنده‌یاد مهدی مفتاح آمل در جشن روز مازندران، با غذاهای محلی، صنایع دستی، موسیقی و آیین‌های بومی این دیار آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جشن روز مازندران با هدف آشنایی دانش‌آموزان با پیشینه تاریخی، فرهنگ، آداب و رسوم و آیین‌های بومی این دیار، در دبیرستان زنده‌یاد مهدی مفتاح روستای آهنگرکلای بخش دشت‌سر آمل برگزار شد.

شالیکار مدیر این دبیرستان با تأکید بر نقش مدارس در حفظ میراث فرهنگی گفت: مدارس علاوه بر رسالت آموزشی، وظیفه مهمی در معرفی فرهنگ بومی و انتقال ارزش‌ها و سنت‌های محلی به نسل آینده دارند.

وی افزود: برگزاری جشن روز مازندران فرصتی برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ریشه‌های تاریخی و اصالت فرهنگی سرزمینشان و تقویت احساس مسئولیت آنان در قبال حفظ این میراث است.

برفره، مدیر اجرایی جشن نیز گفت: در این برنامه، غذا‌های محلی، هنر و صنایع دستی، آیین‌ها و موسیقی بومی و جلوه‌هایی از فرهنگ و سنت‌های مازندران به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: مشارکت دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌ها، ضمن ایجاد نشاط در محیط مدرسه، زمینه آشنایی ملموس‌تر آنان با فرهنگ بومی و ماندگاری این آیین‌ها در ذهن نسل جوان را فراهم می‌کند.