معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برداشت سیب از ۴ هزار و ۸۸۳ هکتار باغات استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روح‌الله سعیدی گفت: بر اساس برآورد‌های علمی، میزان تولید سیب درختی استان حدود ۹۸ هزار و ۹۵۰ تن پیش‌بینی می‌شود. سطح باغات بارور استان نیز ۴ هزار و ۴۹۸ هکتار است.»

وی با تأکید بر نقش کلیدی شهرستان‌های بروجن و لردگان در تولید این محصول، خاطرنشان کرد:سیب درختی یکی از اصلی‌ترین محصولات اقتصادی و صادراتی چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.

مرتضی ملک‌پور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن هم گفت: این شهرستان با داشتن حدود هزار و ۷۲۰ هکتار باغ سیب و تولید سالانه تقریبی ۳۶ هزار تن محصول، نقشی محوری در تأمین نیاز کشور و ظرفیت‌های صادراتی استان ایفا می‌کند.

وی افزود: این حجم از تولید، زیرساخت‌های شغلی نظیر سورتینگ، درجه‌بندی و بسته‌بندی را نیز تقویت می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۵۷۹ تن سیب از استان به کشور‌های مختلف از جمله هند، امارات، روسیه، بلاروس، ترکمنستان و افغانستان صادر شد.