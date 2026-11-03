انتخابات کنگره آمریکا در شرایطی تا ساعتی دیگر در این کشور آغاز می‌شود که میزان نارضایتی‌ها از ترامپ در جامعه آمریکا به علت جنگ با ایران و پیامد‌های اقتصادی ناشی از آن، به بالاترین میزان خود رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، انتخابات کنگره آمریکا در شرایطی تا ساعتی دیگر در این کشور آغاز می‌شود که میزان نارضایتی‌ها از ترامپ در جامعه آمریکا به علت جنگ با ایران و پیامد‌های اقتصادی ناشی از آن، به بالاترین میزان خود رسیده است و نظرسنجی‌ها از قطعی بودن شکست او و حزبش در این انتخابات حکایت دارد.