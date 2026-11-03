به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای رشد و توسعه هر چه بیشتر حوزه والیبال زنان و ارج نهادن به بخش مدیریریتی این حوزه در هیات‌های استانی به عنوان بازوان اصلی فدراسیون والیبال در اجرای ماموریت‌های خود، به همت ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال نخستین گردهمایی نواب روسای بانوان هیات‌های استانی والیبال سراسر ایران از صبح امروز در هتل المپیک تهران آغاز شد.

محور اصلی این نشست که با حضور نمایندگان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و مدیران کمیته‌های فدراسیون والیبال پیگیری شد، رشد و توسعه والیبال زنان و تدوین راهکار‌ها برای رسیدن به آرمان‌های والیبال زنان و همچنین بررسی چالش‌ها و موانع موجود در حوزه بانوان در استان‌ها و شهرستان‌ها است.

در قسمت نخست این همایش که از ساعت ۸:۳۰ دقیقه شروع شد، ندا پاکدامن نایب رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه هم افزایی و انسجام که در والیبال ایران وجود دارد، به گونه‌ای که شاهد افتخارآفرینی‌های والیبال در مردان و زنان هستیم.

وی با اشاره به کسب مقام قهرمانی از سوی تیم ملی مردان در بازی‌های آسیایی، کسب مقام چهارم آسیا برای نخستین بار از سوی تیم ملی زنان و مدال‌های متعدد به دست آمده این رشته ورشی گفت: این افتخارات حاصل نمی‌شود، مگر با همکاری و همدلی خانواده بزرگ والیبال ایران.

نایب رئیس بانوان ادامه داد: اتفاق مبارک در بخش والیبال زنان می‌تواند شروع و نوید بخش آینده باشد، مسیری با تداوم که از یک افتخار به ره‌آورد دائمی تبدیل شود. دفاع از جایگاه نیاز به برنامه ریزی و تلاش دارد که همگی می‌توانند در این مهم نقش بسزایی داشته باشند.

پاکدامن تصریح کرد: تربیت نخبگان امر مهمی است، زیرا از نظر استعداد در کشور مشکلی نداریم، زیرا در ایران استعداد زیاد است، اما اینکه چگونه این استعداد‌ها تبدیل به ستاره شوند، کار سختی است و نشست امروز برای حرکت همه به سوی تحقق این موضوع و حرکت به سوی آرمان‌های والیبال است.

وی قرار گرفتن تیم زنان در بین چهار تیم برتر آسیا را یکی از آرمان‌ها دانست که امسال محقق شد، افزود: یکی دیگر از آرمان‌ها صعود به لیگ ملت‌ها تا سال ۲۰۲۸ است که آرمان بسیار سختی است، اما باید عملی شود. نقش نواب رئیس بانوان در استان‌ها بسیار کلیدی است و این نشست با هدف استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای اتفاق بزرگ در والیبال زنان است.

نایب رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به کارگاه آموزشی روز گذشته که برگزار شد، گفت: در این راستا برنامه‌های متعددی داریم که با کمک یکدیگر و همدلی باید حرکت کنیم.

در ادامه نایب رئیس بانوان درباره آیین نامه رسمی ارزیابی والیبال زنان استان‌ها توضیحاتی ارائه کرد و از نواب روسای هیات‌های استانی خواست که برای برنامه راهبردی فدراسیون نیاز به تکمیل فرم‌های این آئین نامه است. طبیعی است که نوع انتظارات فدراسیون بر اساس وضعیت جغرافیای هر استان است.