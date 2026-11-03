۷۰۰ بسته دارویی ویژه دام‌های سبک و سنگین به ارزش ۱۰ میلیارد ریال، به‌صورت رایگان بین دامداران خُرد بخش چنارود شهرستان چادگان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان اصفهان، گفت: این بسته‌ها با هدف حمایت از دامداران خرد و کمک به حفظ سلامت دام‌ها در اختیار آنان قرار گرفت.

شیرانی افزود: این اقدام از سوی قرارگاه جهادی پیشرفت منطقه‌ای شهید جواد محمدی و همراه با بازدید و معاینه دامپزشک انجام شد تا دارو‌های مورد نیاز متناسب با وضعیت دام‌ها در اختیار دامداران قرار گیرد.

شهرستان چادگان به دلیل حضور و کوچ عشایر در فصل‌های مختلف سال، به‌صورت متغیر میزبان ۲۰ تا ۵۰ هزار رأس دام سبک و سنگین است و دامداری از فعالیت‌های مهم اقتصادی این منطقه به شمار می‌رود.