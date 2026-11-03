مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: اگرچه ثبت برند بر عهده صاحبان آن است، اما این سازمان برای ارائه مدارک و گواهی‌های بهداشتی مورد نیاز در کنار تولیدکنندگان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود آل‌بویه با اشاره به اهمیت برند در توسعه فعالیت شرکت‌ها و تولیدکنندگان اظهار کرد: ثبت ملی یا بین‌المللی برند از جمله اقداماتی است که باید از سوی صاحبان برند و شرکت‌های تولیدکننده و از مسیر مراجع قانونی و ذی‌ربط پیگیری شود.

وی افزود: سازمان غذا و دارو متولی مستقیم ثبت برند نیست، اما در جایگاه نهاد رگولاتوری، آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، مدارک تخصصی و گواهی‌های بهداشتی مورد نیاز شرکت‌ها را ارائه و همکاری لازم را با متقاضیان انجام دهد.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: برخی محصولات ایرانی در صورت برخورداری از شرایط و الزامات لازم، ظرفیت حضور در بازار‌های بین‌المللی را دارند و صاحبان این محصولات می‌توانند فرایند ثبت برند خود را از طریق مراجع مربوطه دنبال کنند.

آل‌بویه خاطرنشان کرد: توسعه برند‌های ایرانی و گسترش حضور آنها در بازار‌های جهانی، نیازمند تعامل و هماهنگی میان تولیدکنندگان، صاحبان برند و دستگاه‌های مرتبط است و سازمان غذا و دارو در حوزه مسئولیت‌های تخصصی خود از این مسیر حمایت می‌کند.

وی افزود: همکاری در ارائه مستندات و گواهی‌های بهداشتی می‌تواند بخشی از الزامات حضور محصولات ایرانی در بازار‌های بین‌المللی را تسهیل کند.