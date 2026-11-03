با هدف آمادگی مدارس و دانش آموزان برای مقابله با حوادث، مانور پدافند غیرعامل در مدارس استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با هدف آمادگی مدارس و دانش آموزان برای مقابله با حوادث، مانور پدافند غیرعامل در مدارس استان اردبیل برگزار شد. در این مانور، دانش آموزان، اصول پناه گیری و کمک های اولیه را تمرین کردند.

در این مانور، سناریو‌هایی از جمله وقوع حادثه فرضی، قطع خطوط ارتباطی، اعلام وضعیت اضطراری، پناه‌گیری در مکان امن، تخلیه اضطراری ساختمان و استقرار دانش‌آموزان در نقاط امن تعیین‌شده اجرا شد.

اجرای این مراحل با هدف آشنایی دانش‌آموزان با شیوه صحیح واکنش در شرایط بحرانی، کاهش اضطراب و افزایش توانایی تصمیم‌گیری در موقعیت‌های اضطراری انجام گرفت.