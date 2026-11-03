ادامه ناپایداریهای جوی در مناطق مختلف استان قزوین
گذر متناوب امواج تراز میانی جو از آسمان استان قزوین، همچنان در روزهای آینده ادامه دارد.
پیامد عبور این امواج از سطح استان، رگبار باران، رعد و برق و زوش باد خواهد بود.
برای روزهای شنبه و یکشنبه بر شدت بارشها در برخی مناطق استان افزوده خواهد شد که موجب لغزندگی سطح معابر و آبگرفتگی در برخی مناطق خواهد شد.
به لحاظ دمایی، تغییرات محسوسی انتظار نمیرود، اما با توجه به ابرناکی آسمان، دما به ویژه در طول روز اندکی کاهشی خواهد بود.
دیشب برخی مناطق استان شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد بود؛ بیشترین میزان بارش در ارتفاعات کوهین به میزان ۱۰ میلیمتر ثبت شد.