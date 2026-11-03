به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این امواج فردا اندکی تضعیف می‌شود، اما از بعد از ظهر پنجشنبه تا روز جمعه مجددا فعال خواهد شد.

پیامد عبور این امواج از سطح استان، رگبار باران، رعد و برق و زوش باد خواهد بود.

برای روز‌های شنبه و یکشنبه بر شدت بارش‌ها در برخی مناطق استان افزوده خواهد شد که موجب لغزندگی سطح معابر و آبگرفتگی در برخی مناطق خواهد شد.

به لحاظ دمایی، تغییرات محسوسی انتظار نمی‌رود، اما با توجه به ابرناکی آسمان، دما به ویژه در طول روز اندکی کاهشی خواهد بود.

دیشب برخی مناطق استان شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد بود؛ بیشترین میزان بارش در ارتفاعات کوهین به میزان ۱۰ میلی‌متر ثبت شد.