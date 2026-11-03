رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ریشه دشمنی آمریکا با ملت ایران، ایستادگی و استقلال‌طلبی مردم کشورمان را عامل اصلی این دشمنی دانست و تأکید کرد: ملت ایران در برابر تهدید‌ها و اقدامات نظامی دشمن تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس، در نطق پیش از دستور خود گفت: در آستانه یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرار داریم؛ روزی که در تقویم پرافتخار این سرزمین، تجلی‌گاه سه واقعه تاریخ‌ساز است، تبعید حضرت امام خمینی (ره) و شهادت مظلومانه دانش‌آموزان عزیز در سال ۱۳۵۷ به دست رژیم سفاک پهلوی، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. این سه رویداد، ریشه در یک حقیقت واحد دارد و آن هم این است که آمریکا از روزی که قدرت گرفته است تا امروز و تا هر روزی که بتواند، به دنبال بلعیدن ایران بوده و خواهد بود. روزی این هدف را از طریق تسلیم حاکمان دست نشانده دنبال می‌کرده و امروز که با ایستادگی ملت یکپارچه و مستقل ایران مواجه شده است، از ابزار جنگ نظامی، اقتصادی و شناختی استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: ریشه دشمنی عمیق آمریکا با ملت ایران نیز همین مساله است که ملت ما مقابل این هدف زیاده خواهانه ایستاده است و استقلال طلبی اش را تبدیل به آرزویی برای دیگر ملت‌های آزاده دنیا کرده است. همین ایستادگی و مقاومت مردم، رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکایی‌ها را به درماندگی کشانده و نمی‌دانند با ملت مقاوم ایران چه کنند. در مقابل شکست‌های زنجیره‌ای خود، گاه و بیگاه در تلاشند که با تهدید و اقدام نظامی، ملت ایران را تسلیم کنند، اما کور خوانده‌اند، ایران تسلیم نمی‌شود و این خواب و خیال دشمن مربوط به دوره‌ی حکومت‌های سر سپرده و وابسته گذشته است.

رئیس مجلس گفت: آمریکایی‌ها و اذناب منطقه‌ای آنها در دو جنگ تحمیلی اخیر فهمیده‌اند که دوران زیاده‌خواهی به سرآمده است. فرمانده معظم کل قوا، راهبرد نظامی ما را در مقابله با حمله احتمالی دشمن مشخص کرده‌اند. براین اساس پاسخ نظامی و راهبردی ما به هرگونه خطای محاسباتی دشمن، پیش‌بینی ناپذیر خواهد بود، به‌گونه‌ای‌که بدون رعایت محدودیت‌های جغرافیایی طومار محاسبات غلط آنان را همراه با انواع دارایی‌های مادی و غیرمادیشان در هم خواهیم پیچید.

وی افزود: البته کشور‌های منطقه بدانند جمهوری اسلامی ایران همان گونه که با انگشت روی ماشه برای نبرد آماده است، پاسخی مقتدرانه و عقلانی به طرف آمریکایی داده و اکنون توپ در زمین آمریکاست که از جنگ جلوگیری کند. همزمان ما در عرصه‌ی میدانی و نظامی در بالاترین سطح آمادگی دفاعی قرار داریم و اگر واشنگتن باز هم دچار خطای استراتژیک شود، بداند که این بار با میدانی جدید از جنگ مواجه شده و درمانده‌تر از امروز به دنبال راه فرار خواهد بود. همینجا تاکید می‌کنم که حفظ انسجام ملی، قوی‌ترین سلاح ما در جنگ بعدی و در نتیجه موثرترین متغیر بازدارندگیست. بار دیگر تاکید می‌کنم، برادران و هموطنان عزیز، خواهران گرامی، ملت عزیز و شریف ایران و خطاب با اولویت به خود ما مسئولان، که حفظ انسجام ملی قوی‌ترین سلاح ما در جنگ بعدی و موثرترین متغیر بازدارندگیست.

قالیباف گفت: در همین راستا امروز نیز برخلاف شایعه‌سازی‌های عده‌ای معدود، همه ما خدمتگزاران و مسئولان کشور در مرکزیتی برنامه ریزی شده، آماده مبارزه در همه میادین هستیم. همه ما با وحدت، انسجام و یکپارچگی در میدان‌های دفاعی، خدمت، و دیپلماسی ذیل رهنمود‌های حکیمانه ولی فقیه زمانمان، بر مقابله قاطعانه با طراحی‌ها و اقدامات دشمن تمرکز داریم و با ابتکارات و تلاش مضاعف به لطف الهی و عنایت‌های حضرت ولی عصر (عج) و همراهی همه اقشار مردم عزیز ایران خواهیم توانست این مسیر پر پیچ و خم را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی افزود: نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که گزارش‌های میدانی و گلایه‌های به‌حق شهروندان نشان می‌دهد که گرانی‌های اخیر و نوسانات قیمت‌ها، فشار سنگینی را بر خانواده‌ها وارد کرده است. متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی بازار، پراکندگی قیمت‌ها و نبود نظارت مؤثر و قاعده‌مند است که زمینه سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها را از شرایط جنگی ایجاد کرده است. مردم ما که با ایستادگی قهرمانانه خود، سرفرازانه و عزتمندانه در یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ ایستاده‌اند، لایق بهترین خدمات و حمایت‌ها هستند. در همین زمینه مجلس شورای اسلامی انتظار دارد که دولت محترم و دستگاه‌های نظارتی به خصوص وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی که مسئولیت مستقیم در این موضوع دارد، با فوریت برنظام توزیع و قیمت‌گذاری کالا‌ها نظارت جدی و موثر کنند.

رئیس مجلس گفت: نکته مهم دیگری که باید با فوریت در دستور کار نظارتی مجلس قرار گیرد، رسیدگی به مشکل ترافیک و صف‌های طولانی کامیون‌ها و ناوگان ترانزیتی در برخی مرز‌های کشور، از جمله گذرگاه‌های حیاتی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق است. شکل‌گیری صف‌های طولانی و ماندگاری چندروزه و گاه چندهفته‌ای تریلی‌های صادراتی و وارداتی، نه‌تنها به بازار صادراتی و اعتبار تجاری کشور ضربه می‌زند، بلکه فعالان اقتصادی و رانندگان زحمتکش را نیز زیر فشار شدید قرار داده است.

وی ادامه داد: لذا از کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و ویژه حمایت از تولید میخواهم با حضور و بررسی میدانی این موضوع و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد و سازمان گمرک، با فوریت موضوع را از منظر حقوقی و اجرایی واکاوی و گزارش کارشناسی خود را برای حل این مشکل به صحن ارائه کنند. البته در این رابطه دستور قبلا داده شده و سفر به این استان‌ها شده و یک بررسی صورت گرفته و در دستور کار قرار گرفته است، از این رو بخشی از این موضوع نیز در دستور کار صحن امروز است و این موضوع باید را به صورت جدی پیگیری کنیم.

قالیباف گفت: امروز صبح هم در نشستی با حضور جمعی از همکاران به این موضوع اشاره کردم که پس از اتمام دستور فعلی مجلس، باید با اولویت به سمت موضوعات اقتصادی برویم، البته نه با طرح‌های بلند و طویل، بلکه برای گره‌هایی که باید در این شرایط از مردم در حوزه اقتصادی باز کنیم، با ماده واحده کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی و رسیدگی نظارتی مانند نظارت بر امور گمرکی اقدام کنیم. بر اساس ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، می‌توانیم با یک تبصره، اشکالات را بیاوریم و در یک هفته موضوعات را رسیدگی و تعیین تکلیف کنیم، تا پس از آن به شورای نگهبان برود و گره گشایی صورت گیرد و از این روال نوبتی، برای موضوعات اقتصادی خارج شویم. از طرفی اگر لازم شد، چون رسیدگی در صحن انجام می‌شود، به راحتی می‌توانیم در قالب ماده ۴۵ آیین نامه، موضوعات را به صحن بیاوریم و ان شاء الله بتوانیم این مسائل را حل کنیم.

وی افزود: نکته مهم دیگری که باید با فوریت در دستور کار نظارتی مجلس قرار گیرد، رسیدگی به مشکل ترافیک و صف‌های طولانی کامیون‌ها و ناوگان ترانزیتی در برخی مرز‌های کشور، از جمله گذرگاه‌های حیاتی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق است. شکل‌گیری صف‌های طولانی و ماندگاری چندروزه و گاه چندهفته‌ای تریلی‌های صادراتی و وارداتی، نه‌تنها به بازار صادراتی و اعتبار تجاری کشور ضربه می‌زند، بلکه فعالان اقتصادی و رانندگان زحمتکش را نیز زیر فشار شدید قرار داده است؛ لذا از کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و ویژه حمایت از تولید میخواهم با حضور و بررسی میدانی این موضوع و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد و سازمان گمرک، با فوریت موضوع را از منظر حقوقی و اجرایی واکاوی و گزارش کارشناسی خود را برای حل این مشکل به صحن ارائه کنند.

رئیس مجلس گفت: البته در این رابطه دستور قبلا داده شده و سفر به این استان‌ها شده و یک بررسی صورت گرفته و در دستور کار قرار گرفته است، از این رو بخشی از این موضوع نیز در دستور کار صحن امروز است و این موضوع باید را به صورت جدی پیگیری کنیم. امروز صبح هم در نشستی با حضور جمعی از همکاران به این موضوع اشاره کردم که پس از اتمام دستور فعلی مجلس، باید با اولویت به سمت موضوعات اقتصادی برویم، البته نه با طرح‌های بلند و طویل، بلکه برای گره‌هایی که باید در این شرایط از مردم در حوزه اقتصادی باز کنیم، با ماده واحده کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی و رسیدگی نظارتی مانند نظارت بر امور گمرکی اقدام کنیم.

وی افزود: بر اساس ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، می‌توانیم با یک تبصره، اشکالات را بیاوریم و در یک هفته موضوعات را رسیدگی و تعیین تکلیف کنیم، تا پس از آن به شورای نگهبان برود و گره گشایی صورت گیرد و از این روال نوبتی، برای موضوعات اقتصادی خارج شویم. از طرفی اگر لازم شد، چون رسیدگی در صحن انجام می‌شود، به راحتی می‌توانیم در قالب ماده ۴۵ آیین نامه، موضوعات را به صحن بیاوریم و ان شاء الله بتوانیم این مسائل را حل کنیم.