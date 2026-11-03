به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در چهارصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره برگزاری انتخابات شورا‌های شهر گفت: بنده یکبار خواهش کردم تا چیزی در مورد انتخابات و تاریخ آن تا زمانی که مسجل و مشخص نشده اعلام نکنند، ما گفتیم اجازه دهند شورا‌ها کار خود را انجام دهند.

وی افزود: سخنگوی وزارت کشور هم بعد از آن اعلام کرد که تاریخی مشخص نشده و این وضعیت هنوز پابرجاست. شورا‌ها کار خود را انجام دهند؛ هر زمان مشخص شد انتخابات برگزار می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: تعیین زمان انتخابات با مجلس است، اما در شرایط جنگی «شعام» این زمان را مشخص می‌کند که تاکنون هیچ صحبتی در این زمینه نداشته و تحلیل‌های خبری در این مورد صحیح نیست.

چمران همچنین در پاسخ به سوالی درباره ایجاد پل در منطقه پنج برای انبار نفت تصریح کرد: این پل برای انبار نفت نیست و به بهبود حمل و نقل و ترافیک کمک می‌کند، مسیر در این محدوده اصلاح می‌شود که از مناطق مسکونی عبور نکند.

چمران با بیان اینکه شرکت نفت نامه‌هایی ارسال کرده و گفته که باید در داخل شهر انبار داشته باشد تا بتواند سریع سوخت‌رسانی کند، گفت: ما مباحث شهرسازی را با آنها مطرح خواهیم کرد که این انبار‌ها چگونه ساخته شود. همچنین شهردار به وزیر نفت نامه ارسال کرده که فضای داخل شهر برای ساخت انبار نفت مناسب نیست.

چمران با اشاره به آخرین وضعیت نرخ‌گذاری مجموعه‌های ورزشی و پیشنهاد رایگان شدن استفاده از آنها نیز خاطرنشان کرد: ما نرخ تعیین کردیم و بودجه در نظر گرفتیم و اگر قرار باشد اجرایی شود باید در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد تخلف برخی رانندگان تاکسی هم گفت: رانندگانی که برچسب تاکسی‌های برقی را از بدنه خودروی خود برداشته، تخلف کرده‌اند و تاکسیرانی باید امتیاز آنها را لغو کند و در اختیار دیگران قرار دهد. رضایتمندی شهروندان از حل مشکلات محلات توسط مدیریت شهری

درادامه نشست شورای شهر، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: طی بازدید‌هایی از مناطق و بررسی گزارشات، مشخص شد شهروندان از حل مشکلات محلات خود رضایتمندی داشتند.

سید محمد آقامیری با اشاره به بازدید از پروژه‌های عمرانی در سطح شهر، اظهار کرد: ما از مناطق درخواست می‌کنیم که گزارشات پنج ساله را پیش از بازدید آماده کنند. مدعوین در این جلسات نیز معتمدین محلات هستند که گزارشات با حضور آنها ارائه می‌شود.

وی با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از منطقه ۱۴ خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابل توجه در این دوره از بازدید‌ها این بود که با ارائه گزارشات تفصیلی، مشخص شد چه اتفاقاتی در مناطق و محلات رخ داده و در دور هفتم بازدیدها، مردم از هم پیشی می‌گرفتند که بابت حل مشکلات محلات تقدیر کنند و این در حالی بود که در دوره‌های قبلی مشکلات محلات را مطرح می‌کردند.

آقامیری خاطر نشان کرد: درخواست ما این بود که تمام مشکلات مطرح شود تا بتوان تا پایان دوره این مسائل را رفع کرد. نگهداری و بهره‌برداری از چمن‌های مصنوعی را به سرای محلات واگذار کنیم

همچنین رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ۳۷۹ چمن مصنوعی بزرگ و کوچک در سطح مناطق شهر تهران وجود دارد، گفت: می‌توانیم این چمن‌ها را به سرای محلات واگذار کنیم که به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

زهرا شمس احسان در مورد نگهداشت چمن‌های مصنوعی مناطق ۲۲گانه اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ چمن‌های مصنوعی جزء فضا‌های ورزشی سطح دو محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۷۹ چمن مصنوعی بزرگ و کوچک در سطح مناطق شهر تهران وجود دارد، گفت: می‌توانیم این چمن‌ها را به سرای محلات واگذار کنیم که به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار بگیرد. میانگین درآمد این چمن‌ها در طول سال ۷۰۰ میلیارد تومان است که شهرداری می‌تواند این رقم را به صورت سالیانه در نظر بگیرد. انتصابات در شهرداری بر اساس گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای است

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران نیز در نشست امروز شورای شهر حضور داشت. او با اشاره به اینکه گردش شغلی باعث طراوت و تحول می‌شود، گفت: با دستور شهردار تهران اقدامی استراتژیک انجام دادیم و انتصابات بر اساس گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود.

مجید باقری با بیان اینکه انتصابات همواره پر چالش بوده، اما مطرح کردن برخی موارد در این شرایط عجیب است، اظهار کرد: پست معاون شهردار از بالاترین پست‌هاست؛ در ایام اخیر دیدیم یکی از مدیران اثرگذار شهرداری به عنوان معاون خدمات شهری انتخاب شد و یا آقای آبادیان که از اصل و پیکره شهرداری تهران است به عنوان معاون شهرسازی منصوب شد.

وی با اشاره به اینکه نظام ارزیابی عملکرد، افراد را بر اساس شاخص‌ها بررسی می‌کند و آنها در لیستی قرار می‌گیرند که در انتصابات از آنها استفاده می‌شود، گفت: ۹۲ درصد پست‌های شهرداری تهران توسط پرسنل شهرداری اداره می‌شود. شهردار تهران بعد از پنج سال می‌تواند مدیرانی با سوابق مرتبط از بخش‌های مختلف به کار بگیرد. هرچه گردش شغلی ایجاد شود باعث طراوت و شادابی و تحول می‌شود و ما تأکید می‌کنیم به ظرفیت‌های درونی توجه شود.

وی در ادامه یادآور شد: با دستور شهردار تهران اقدامی استراتژیک انجام دادیم و گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای برای افراد صادر می‌کنیم. این آزمون برای مدیران شهرسازی در روز پنج شنبه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود و انتصابات در این حوزه بر اساس گواهینامه صلاحیت صورت می‌گیرد.