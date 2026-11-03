به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در ۶۵ نقطه استان خبر داد.

حجت‌الاسلام اصغری گفت: شعار محوری امسال «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» است؛ شعاری که بیانگر عهد و پیمان ملت ایران با آرمان‌های شهدا و تداوم راه مقاومت و استقلال‌طلبی است.

وی افزود: به همین مناسبت، زنگ استکبارستیزی روز چهارشنبه ۱۳ آبان، رأس ساعت ۸ صبح در همه مدارس مازندران نواخته می‌شود و راهپیمایی نیز در ۶۵ نقطه استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: مراسم راهپیمایی در مرکز استان، شهر ساری، ساعت ۹ صبح از چهارراه ابن‌شهرآشوب آغاز می‌شود و به سمت میدان شهدا ادامه خواهد یافت.

حجت‌الاسلام اصغری از مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و همه اقشار جامعه دعوت کرد با حضور در این مراسم، وحدت، بصیرت و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.