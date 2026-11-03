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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در ۶۵ نقطه استان خبر داد و گفت: زنگ استکبارستیزی نیز ساعت ۸ صبح چهارشنبه در مدارس نواخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در ۶۵ نقطه استان خبر داد.
حجتالاسلام اصغری گفت: شعار محوری امسال «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» است؛ شعاری که بیانگر عهد و پیمان ملت ایران با آرمانهای شهدا و تداوم راه مقاومت و استقلالطلبی است.
وی افزود: به همین مناسبت، زنگ استکبارستیزی روز چهارشنبه ۱۳ آبان، رأس ساعت ۸ صبح در همه مدارس مازندران نواخته میشود و راهپیمایی نیز در ۶۵ نقطه استان برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: مراسم راهپیمایی در مرکز استان، شهر ساری، ساعت ۹ صبح از چهارراه ابنشهرآشوب آغاز میشود و به سمت میدان شهدا ادامه خواهد یافت.
حجتالاسلام اصغری از مردم، دانشآموزان، دانشجویان، فرهنگیان و همه اقشار جامعه دعوت کرد با حضور در این مراسم، وحدت، بصیرت و وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.