به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدعلی ویشکایی گفت: بر اساس اعلام هواشناسی دیشب از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰، در مدت یک ساعت، ۳۲ میلی متر در شهر بندرانزلی باران بارید که این میزان بارش در مدت زمان کوتاه سبب آبگرفتگی سطح وسیعی از خیابان‌های این شهر شد که با تلاش مردم و مسئولان این آبگرفتگی فروکش کرد و در حال حاضر اوضاع خیابان‌های شهر بندرانزلی به حالت عادی درآمده و رفت و آمد در آن جریان دارد.

وی افزود: این آبگرفتگی و بارش شدید در بندرانزلی هیچ خسارتی نداشت.