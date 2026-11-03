با توجه به روند افزایشی موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی طی هفته‌های اخیر در سطح استان یزد و کشور، کارگاه آموزشی بیماری‌های حاد تنفسی با اولویت کووید-۱۹ و آنفلوآنزا برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد، با اعلام این خبر اظهار داشت: این برنامه بازآموزی با هدف به‌روزرسانی اطلاعات علمی کادر درمان و اطلاع‌رسانی به پزشکان در خصوص شیوه‌های مراقبت، تشخیص و درمان به‌موقع بیماران تشکیل شده است.

مینوسپهر افزود: در این دوره جمعی از پزشکان عمومی، پزشکان متخصص و کارشناسان مراکز بهداشت شهرستان‌های استان حضور دارند.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان ادامه داد: در این نشست علمی، علاوه بر بررسی مباحث اپیدمیولوژی و نظام مراقبت بیماری‌ها، اساتید و متخصصان بیماری‌های عفونی تازه‌ترین یافته‌های علمی و درمانی در حوزه کووید و آنفلوآنزا را ارائه می‌کنند تا خدمات درمانی در زمان اوج شیوع این بیماری‌ها با بالاترین کیفیت به مراجعان ارائه شود.