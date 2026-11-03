دو بانوی هندبالیست استان قم به اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال جوانان دختر دعوت شدند تا در کنار دیگر ملی‌پوشان، تمرینات خود را برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سنا باقری و محیا حاج‌بابایی، دو هندبالیست مستعد استان قم، با نظر کادر فنی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال جوانان دختر فراخوانده شدند.

این اردو از ۱۴ تا ۱۹ آبان‌ماه به میزبانی استان قزوین برگزار می‌شود و بازیکنان دعوت‌شده در مدت برگزاری اردو، زیر نظر کادر فنی تیم ملی، تمرینات تخصصی و برنامه‌های آماده‌سازی را دنبال خواهند کرد.

دعوت این دو ورزشکار قمی به اردوی تیم ملی، فرصتی برای نمایش توانمندی‌های هندبال بانوان استان در سطح ملی و حضور در جمع گزینه‌های تیم ملی جوانان به شمار می‌رود.