به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت در بازدید از پالایشگاه نفت تهران درخصوص آخرین شرایط تامین سوخت زمستانه کشور در حوزه‌های مختلف گفت: بیش از سه میلیارد لیتر ذخیره سوخت برای نیروگاه‌ها تامین و بین آن‌ها توزیع شده تا در فصل سرد مشکلات کمتری داشته باشند؛ همچنین باتوجه به برنامه‌های دولت، اگر مصارف غیرضروری در کشور کاهش و مصرف به میران تولید کشور برسد، با صرفه جویی مردم از واردات سوخت‌هایی مثل بنزین بی نیاز می‌شویم.

سرپرست وزارت نفت همچنین با بیان اینکه پیوستن همگان به پویش دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه می‌توانند به تامین پایدار گاز در فصل سرد کمک کنند، گفت: درحال حاضر بستر‌هایی فراهم شده تا مردم بتوانند با شرکت‌های کارور که فعالیت‌های بهینه سازی و صرفه جویی گاز را انجام می‌دهند همکاری بیشتری داشته باشند و از مزایای گواهی‌های حاصل از صرفه جویی گاز برخوردار شوند.

امروز همچنین سرپرست وزارت نفت همراه با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از بخش های مختلف پالایشگاه تهران بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات بازسازی و اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن تأسیسات آسیب‌دیده به چرخه فعالیت قرار گرفت.

با توجه به محرمانه بودن جزئیات فنی و اطلاعات مربوط به بازسازی، تاکنون آمار دقیقی از میزان پیشرفت عملیات و زمان‌بندی تکمیل مراحل مختلف این فرآیند منتشر نشده است؛ با این حال، ارزیابی‌های انجام‌شده حاکی از سرعت عمل مطلوب در پیشبرد اقدامات بازسازی است.