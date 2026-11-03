به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کجور از آزاد سازی ۱۲ هزار و ۱۱۹ مترمربع از عرصه‌های ملی واقع در روستای "کلیک" این بخش از توابع شهرستان نوشهر در راستای اجرای حکم قضایی خبرداد.

محسن پورداودی گفت: در راستای صیانت از انفال و حفاظت از زمین‌های ملی، با حضور نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کجور و با همراهی ماموران پاسگاه انتظامی کجور، ۱۲ هزار و ۱۱۹ مترمربع از عرصه‌های ملی واقع در روستای "کلیک" بحش کجور، با اجرای حکم قضایی آزاد سازی و رفع تصرف شد.

وی بر لزوم استمرار برخورد قانونی با هرگونه تجاوز و تصرف زمین‌های ملی تاکید کرد و افزود: حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تعرض به عرصه‌های ملی، از اولویت‌های اداره منابع طبیعی است و در این زمینه با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی، اقدامات قانونی لازم با متخلفان و متصرفان انجام خواهد شد.

این مقام مسئول، همچنین بر استمرار گشت و پایش عرصه‌های ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: حفاظت از انفال و عرصه‌های ملی نیازمند حضور مستمر نیرو‌های حفاظتی در عرصه است و این اداره با جدیت، ضمن رصد و شناسایی موارد تصرف، اقدامات قانونی لازم برای صیانت از منابع طبیعی را دنبال خواهد کرد.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.