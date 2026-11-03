در آستانه ۱۳ آبان روز دانش‌آموز ۸۰ نقاش مراغه‌ای، چهره ۱۲۰ دانش آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی این نمایشگاه با حضور مسئولان شهرستان افتتاح و تا ۱۵ آبان در نگارخانه استاد نیکخو مجمتع فرهنگی مراغه برای بازدید علاقه‌مندان دایرخواهد بود.

هنرمندان نقاش مراغه‌ای برای تصویرسازی رخ‌نگاره دانش آموزان شهید میناب ۶ ماه تلاش کرده‌اند.

همزمان با این نمایشگاه، همایش بزرگداشت یاد و خاطره شهدای میناب با عنوان " ازمعصومیت تا ابدیت" در مراغه برگزار شد.

امام جمعه مراغه در این همایش گفت: ارتش جنایتکار آمریکا با بمباران مدرسه میناب بار دیگر خوی وحشی و غیر انسانی خود را به جهانیان نشان داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: ملت بزرگ ایران تا پیروزی نهایی در برابر زیاده خواهی دشمن زورگو خواهند ایستاد و پیروزی با مردم صبور استوار و مقاوم ایران است.

وی خاطر نشان کرد: خون شهدای میناب زمینه سازی نابودی صهیونیسم و شکست آمریکا و خروج آنها از منطقه غرب آسیا است.

امام جمعه مراغه افزود: ملت بزرگ ایران در طول تاریخ آغازگر هیچ جنگی نبوده‌اند و در برابر هیچ قدرتی هم تسلیم نشده‌اند و این بار هم پیروز این جنگ هستند.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این همایش گفت: بررسی‌های کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد حمله دشمن به مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ دانش آموز کاملا عمدی بوده است.

علی امیری راد افزود: برنامه ارتش جنایتکار آمریکا از تجاوز به مدرسه میناب ایجاد رعب و حشت در میان مردم بود.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در همه عرصه‌ها افزود: شهادت دانش آموزان شجره طیبه میناب انگیزه مردم را برای ایستادگی در برابر آمریکا بیشتر کرده است.

اجرای شعر، نمایش، پخش فیلم و سرود به یاد دانش آموزان شهید میناب از دیگر برنامه‌های این همایش بود.