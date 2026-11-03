مسیر‌های راهپیمایی و تجمع ۱۳ آبان در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آبادان و خرمشهر مسیر‌های راهپیمایی و تجمع ۱۳ آبان روز استکبارستیزی و روز دانش آموز در جنوب غرب کشور به این شرح است:

آبادان: ساعت ۹:۰۰ صبح از بلوار مرحوم دهداری

خرمشهر: ساعت ۹:۰۰ صبح از پل شهید جهان آرا به سمت صحن شهدای مسجد جامع

مینوشهر: ساعت ۹:۰۰ صبح از میدان بسیج به سمت بخشداری مینو

اروندکنار: ساعت ۸:۳۰ دقیقه از میدان امام خمینی (ره) به سمت اداره آموزش و پرورش اروندکنار

چوئبده: ساعت ۹:۰۰ صبح در دبیرستان دخترانه شهدای چوئبده