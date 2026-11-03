تیم‌های رباتیک و اینترنت اشیاء مدارس امام حسین (ع) خراسان جنوبی به عنوان نمایندگان استان به مرحله نهایی سومین دوره المپیک فناوری۲۰۲۶ راه یافتند و امروز با ۱۱ کشور رقابت می‌کنند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیرعامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) خراسان جنوبی گفت: تیم‌های رباتیک و اینترنت اشیاء مدارس امام حسین (ع) خراسان جنوبی به عنوان نمایندگان استان به مرحله نهایی سومین دوره المپیک فناوری۲۰۲۶ راه یافتند و امروز با ۱۱ کشور رقابت می‌کنند.

عقیلی افزود: رامان خسروی، میثم مزگی نژاد و امیر مهدی وفائزه وحدتی نیا اعضای تیم‌های رباتیک و اینترنت اشیاء مدارس امام حسین سیدالشهدا (علیه‌السلام) خراسان جنوبی هستند که هم اکنون در حال آماده سازی دو ربات پیشرفته برای حضور در رویداد فناوری ۲۰۲۶ در مجموعه پارک علم و فناوری پردیس تهران هستند.

وی گفت: این رویداد علمی و فناورانه با حضور تیم‌هایی از ۱۱۶ کشور برگزار می‌شود و بستری ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های علمی، مهندسی و خلاقیت نسل جوان در عرصه فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) خراسان جنوبی افزود: طراحی و ساخت هر دو ربات با وزن تقریبی ۱۵ کیلوگرم به دست دانش‌آموزان مدارس امام حسین (ع) است که امروز در بخش رقابت مبارزه ربات‌ها به مصاف رقبای خود می‌روند.

عقیلی گفت: دانش‌آموزان در این مسیر، علاوه بر آشنایی عملی با مباحثی همچون مکانیک، الکترونیک، برنامه‌نویسی، کنترل هوشمند و طراحی سامانه‌های رباتیکی، مهارت‌هایی نظیر حل مسئله، تفکر مهندسی، کار گروهی و مدیریت چالش‌های فنی را نیز تجربه می‌کنند.