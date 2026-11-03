به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، طاهر رستمی در جلسه توجیهی انتخابات که با حضور بخشداران، معاونان سیاسی، کارشناسان انتخابات و فناوری فرمانداری‌های استان برگزار شد، گفت: انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ماهیتی محلی دارد و از این رو، رعایت اصل بی‌طرفی، قانون‌مداری و امانت‌داری در همه مراحل آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات در شرایط کنونی کشور افزود: برگزاری انتخابات، نماد تداوم خدمت و استمرار سازوکار‌های قانونی در کشور است و باید با آمادگی کامل و رعایت دقیق ضوابط قانونی برگزار شود.

رستمی با بیان اینکه زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شده است، بر ضرورت هماهنگی و آمادگی همه عوامل اجرایی تأکید کرد.

معاون سیاسی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای برنامه «ایران جان» گفت: این برنامه فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری خراسان شمالی در سطح ملی است و باید از این فرصت برای شناساندن توانمندی‌های استان به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به ناترازی انرژی و احتمال قطعی برق و گاز، خواستار پیش‌بینی تمهیدات لازم از سوی فرمانداران شد و تصریح کرد: مدیریت شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که آسایش و آرامش مردم تحت تأثیر محدودیت‌های احتمالی قرار نگیرد.

رستمی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی خدمات دولت خاطرنشان کرد: مدیران باید اقدامات و دستاورد‌های دولت را برای مردم تشریح کنند؛ چراکه خدمت‌رسانی در هیچ شرایطی، حتی در دوران جنگ، متوقف نشده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع گفت: رضایت مردم باید سرلوحه فعالیت دستگاه‌های اجرایی باشد؛ چراکه مردم سرمایه اجتماعی نظام و پشتوانه اصلی خدمتگزاران هستند.