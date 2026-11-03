مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تأمین ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان منابع برای وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی طی چهار ماه گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، ۸۵ هزار میلیارد تومان ارزش‌آفرینی در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان عسکری، در نشست با فراکسیون گمرک، انبار‌های عمومی و اموال تملیکی مجلس شورای اسلامی، به تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت و نقش‌آفرینی این حوزه در تأمین منابع پروژه‌های عمرانی کشور پرداخت.

وی با اشاره به اضافه شدن مرکز ملی مولدسازی به مجموعه وظایف و مأموریت‌های مرتبط، اظهار کرد: در حوزه مولدسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفت ساختار مستقلی برای پیگیری این موضوع ایجاد کند تا اختیارات و وظایف مربوط به این حوزه با انسجام بیشتری دنبال شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: در دوره اخیر، عملکرد قابل قبولی در زمینه مولدسازی داشته‌ایم به گونه‌ای که در ۴ ماهه گذشته، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان برای وزارتخانه راه و شهرسازی همچنین حدود ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای وزارت نفت تامین شده است، همچنین حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان ارزش‌آفرینی صورت گرفته که در دو جلسه کمیته تخصصی ۶۴ و ۶۵ و جلسه ۵۴ هیات مولدسازی مورد تصویب واقع شد و باید در ماه‌های آینده با وارد مرحله اجرا شوند.

عسکری در ادامه به استفاده از روش‌های جدید فروش اشاره کرد و گفت: تلاش داریم تا در پایان ماه جاری، نخستین صندوق مستقل املاک را ایجاد کنیم تا از ظرفیت آن برای واگذاری دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها استفاده شود.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های قانونی و اختیارات واگذارشده به مجموعه تحت مدیریت خود خاطرنشان کرد: معتقدم در سال ۱۴۰۶ می‌توانیم با استفاده از ظرفیت مولدسازی، در تأمین منابع و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی نقش‌آفرینی کنیم.