به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، محسن اسدی رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد در بازدید کارشناساسن بهداشت محیط از آرایشگاه های زنانه در یاسوج از اجرای گشت ویژه بازرسان بهداشت محیط این مرکز با هدف نظارت بر رعایت موازین بهداشتی، پیشگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و برخورد با تخلفات در این واحد های صنفی خبر داد.

اسدی افزود: این طرح نظارتی با مشارکت چهار گروه بازرسی اجرا شد و در جریان آن، مجموعاً ۳۸ مورد بازدید از آرایشگاه‌های زنانه شهرستان بویراحمد انجام گرفت.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد افزود: در جریان این بازدیدها، پنج مورد اخطاریه ۴۸ ساعته با موضوع مهر و موم برای واحدهای متخلف صادر شد.

وی با اشاره به اقلام و تجهیزات غیرمجاز کشف‌شده در این بازرسی‌ها گفت: در مجموع ۲۸۰ عدد رنگ موی تاریخ‌مصرف‌گذشته و سه دستگاه غیرمجاز از سطح این واحدها جمع‌آوری شد.

اسدی هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از تهدید سلامت عمومی، مقابله با مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت خدمات آرایشی عنوان کرد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی تصریح کرد: بازرسی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات آرایشی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با واحدهای متخلف مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد می‌شود.