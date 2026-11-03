به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از بازگشایی محور قدیم کرج–چالوس پس از ۵ ساعت انسداد خبر داد و گفت: این محور که از ساعت ۰۴:۰۰ بامداد امروز، سه‌شنبه ۱۲ آبان، به دلیل وقوع سیلاب و جاری شدن گل‌ولای مسدود شده بود، پس از انجام عملیات پاکسازی توسط عوامل راهداری و ایمن‌سازی مسیر از سوی مأموران پلیس راه، ساعت ۰۹:۴۵ به‌صورت دوطرفه بازگشایی شد.

وی با اشاره به ازسرگیری تردد در این محور، تأکید کرد: رانندگان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های مأموران پلیس راه، با احتیاط در این مسیر تردد کنند.