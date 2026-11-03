در نشست تخصصی «دیپلماسی منطقه‌ای؛ تنش زدایی و جستجوی ثبات پایدار» در اسلام آباد، سفیر ایران ضمن تشریح مواضع تهران در برابر فشار‌های آمریکا بر ضرورت شکل گیری ترتیبات امنیتی با مشارکت کشور‌های منطقه تاکید کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، نشست تخصصی «دیپلماسی منطقه‌ای؛ تنش زدایی و جستجوی ثبات پایدار» در اسلام آباد، فرصتی برای بررسی راه‌های جلوگیری از گسترش بحران در غرب آسیا و تقویت همکاری میان کشور‌های منطقه بود؛ نشستی که در آن سفیر ایران ضمن تشریح مواضع تهران در برابر فشار‌های آمریکا بر ضرورت شکل گیری ترتیبات امنیتی با مشارکت کشور‌های منطقه تاکید کرد و شماری از دیپلمات‌ها و کارشناسان پاکستانی نیز درباره پیامد‌های گسترش درگیری و ضرورت تداوم مسیر دیپلماسی هشدار دادند.

این نشست روز دوشنبه دوم نوامبر (۱۱ آبان) به میزبانی مؤسسه مطالعات منطقه‌ای پاکستان در اسلام آباد برگزار شد و جمعی از دیپلمات‌های پیشین، کارشناسان مسائل منطقه و چهره‌های دانشگاهی در آن دیدگاه‌های خود را درباره تحولات غرب آسیا و چشم انداز ثبات در منطقه مطرح کردند.

«رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، در این نشست با اشاره به سابقه طولانی فشار‌ها و تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: این فشار‌ها نه تنها اراده ملت ایران را تضعیف نکرده، بلکه موجب تقویت عزم ملی و پایداری کشور شده است.

وی با اشاره به ادامه تحرکات دیپلماتیک تصریح کرد: تهران در مسیر مذاکره و تعامل از حقوق و شروط خود صرف نظر نخواهد کرد.

سفیر ایران در بخش دیگری از سخنانش، امنیت منطقه را مسئله‌ای مرتبط و به هم پیوسته دانست و بر ضرورت شکل گیری سازوکار‌های مشترک با حضور کشور‌های منطقه تأکید کرد.

وی در همین چارچوب، ایده همکاری میان ایران، عراق و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس را مطرح کرد و توسعه گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای را راهی برای کاهش زمینه‌های تنش و جلوگیری از مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای دانست. موضوع تحولات یمن و پیامد‌های بحران‌های جاری برای امنیت غرب آسیا نیز از محور‌های مورد توجه در این بحث بود.

در ادامه نشست «ژنرال بازنشسته زاهد محمود» رئیس مؤسسه مطالعات صلح و منازعه دانشگاه ملی علوم و فناوری پاکستان بر ضرورت نزدیک شدن دیدگاه کشور‌های مسلمان و ایجاد چارچوبی مشترک برای مواجهه با چالش‌های امنیتی منطقه تأکید کرد.

او با اشاره به گسترش همکاری‌های هند و رژیم صهیونیستی، هماهنگی میان کشور‌های منطقه را برای حفظ ثبات و جلوگیری از شکل گیری بحران‌های تازه ضروری دانست.

«نائله چوهان» دیپلمات پیشین پاکستان نیز با اشاره به پیشینه تمدنی و ظرفیت‌های اجتماعی ایران، تاب آوری مردم این کشور در برابر فشار‌های خارجی را قابل توجه توصیف کرد.

وی هشدار داد که تکرار حمله نظامی آمریکا به ایران می‌تواند دامنه بحران را از محدوده دو کشور فراتر ببرد و بخش‌های دیگری از منطقه را نیز درگیر کند.

چوهان جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها را ضرورتی برای ثبات منطقه دانست و از تلاش‌های پاکستان در مسیر کاهش تنش و پیشبرد دیپلماسی سخن گفت.

در بخش دیگری از این نشست «سید باقر سجاد» تحلیلگر و روزنامه نگار پاکستانی، با بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی تحولات منطقه به ضرورت توجه به ریشه‌های اختلافات و پیامد‌های ادامه تنش‌ها پرداخت.

در مباحث مطرح شده از سوی حاضران نیز این دیدگاه مورد توجه قرار گرفت که دستیابی به ثبات پایدار، صرفاً با توقف موقت درگیری‌ها امکان پذیر نیست و به گفتگوی مستمر، اعتمادسازی و توافق بر سر ترتیبات امنیتی مشترک نیاز دارد.

مجموع دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست نشان داد که نگرانی از گسترش بحران در غرب آسیا، تنها به پیامد‌های نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه امنیت اقتصادی، مسیر‌های تجاری، انرژی و روابط سیاسی کشور‌های منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از این منظر، تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و فراهم کردن زمینه مشارکت مستقیم کشور‌های منطقه در تصمیم گیری‌های امنیتی، از مهمترین راهکار‌های مورد بحث برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود.

این نشست در شرایطی برگزار شد که تحولات اخیر غرب آسیا، ضرورت یافتن راهکار‌هایی پایدار برای مدیریت اختلافات و جلوگیری از تکرار درگیری‌های نظامی را بیش از گذشته برجسته کرده است.