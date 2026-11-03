به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم پیکر پاک شهید کاپیتان ناصر ابراهیمی نژادان در شهرستان هندیجان تشییع شد.

مردم انقلابی هندیجان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل پیکر مطهر این شهید مدافع امنیت و عزت ایران اسلامی را از مزار مطهر شهید گمنام به سمت گلزار شهدای شهرستان هندیجان تشییع کردند.

پیکر پاک شهید کاپیتان ابراهیمی نژادان که در حمله متجاوزان آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، پس از تشییع در گلزار شهدای هندیجان به خاک سپرده شد.