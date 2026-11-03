به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ آمادگی دستگاه‌ها برای تامین آب بهداشتی و شرب از محل تصفیه خانه همزمان با قطعی برق و ورود ژنراتور‌های اضطراری به شبکه موضوع این رزمایش پدافند غیر عامل بود.

داریوش چهارپاشلو رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گرمسار گفت: کارشناسان صنعت آب برق ، گاز ، هلال احمر و آتش نشانی در این رزمایش آمادگی و سرعت خود برای وارد کردن شبکه آب به ژنراتور‌های اضطراری و بازگرداندن فعالیت تصفیه خانه به شرایط عادی را سنجیدند.