به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: ۱۱ هزار رأس دام سبک در ۹ روستای شهرستان جویبار، همزمان با هفته پدافند غیرعامل و در قالب اردوی جهادی دامپزشکی، واکسینه شدند.

آقاپور کاظمی افزود: این اردوی جهادی با هدف پیشگیری از بیماری‌های دامی، حفظ سلامت دام‌ها و تقویت امنیت غذایی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی برگزار شد.

وی گفت: در این طرح، علاوه بر واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری‌های تب برفکی و هاری، خدمات رایگان سم‌پاشی، دارویی و درمانی به دامداران ارائه و آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های دامی نیز انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به اجرای برنامه‌های حمایتی در مناطق کمترتوسعه‌یافته استان گفت: این اقدامات با همکاری بسیج سازندگی، پدافند غیرعامل، قرارگاه محرومیت‌زدایی، بنیاد برکت و دامپزشکی استان در طول سال و با هدف حمایت از دامداران و ارتقای بهداشت دام ادامه دارد.

آقاپور کاظمی افزود: سال گذشته بیش از ۲ میلیون خدمت رایگان در مناطق کمترتوسعه‌یافته مازندران ارائه شد و اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون به‌موقع دام‌ها نقش مؤثری در کنترل بیماری تب برفکی داشته است.

وی با بیان اینکه برنامه واکسیناسیون تب برفکی از ابتدای شهریور امسال آغاز شده است، گفت: با انجام پایش‌های مستمر، تاکنون کانونی از شیوع این بیماری در استان گزارش نشده است.