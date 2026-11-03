به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در کرمانشاه ساعت ۱۰ صبح از چهار راه مدرس به سمت میدان آزادی برگزار می شود.

این مراسم در سنقر و کلیایی از میدان سپاه پاسداران به سمت میدان معلم، در پاوه از میدان شهدا به سمت میدان مولوی، در جوانرود از میدان مولوی خیابان معلم به سمت مجتمع ورزشی تختی، در کنگاور از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، گیلانغرب از میدان ۲۲ بهمن به سمت میدان توحید، در ثلاث باباجانی از میدان معلم به سمت چهارراه ناحیه مقاومت بسیج، در صحنه از مقابل بیمارستان دکتر معاون به سمت میدان شهید مطهری (ره)، در دالاهو از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت مسجد المهدی (عج)، در هرسین از میدان آزادی به سمت چهارراه انقلاب خیابان آیت الله حجتی (ره)، در سرپلذهاب از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت حرم حضرت احمدبن اسحاق (ع)، در روانسر از میدان بسیج به سمت میدان دادگستری در قصرشیرین از پارک شاهد، بلوار راه کربلا و خیابان ولیعصر (عج) به سمت میدان مرزبانی و در اسلام آباد غرب از چهار راه کارخانه قند به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ساعت آغاز راهپیمایی‌ها را ۱۰ صبح اعلام کرد..